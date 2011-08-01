Фото&Техника

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08/2011

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статьи с благодарностями читателей

Объективно об объективах 24 отзывов

Светофильтры и цифровая съемка 24 отзывов

Все о черно-белой фотографии 20 отзыв

Светить всегда! Все о фотовспышках 17 отзывов

Фотостудия по правилам 12 отзывов

Осваиваем цифровой фотоаппарат! 11 отзывов

Вся правда о фотопленках 11 отзыва

Фотокритика: фотографии наших читателей 9 отзывов

Владимир Мишуков. Культ семьи. Ваша фотография 9 отзывов

Интервью: Сергей Максимишин. Золотой слиток фотографий 8 отзывов

Искусство и движение Дмитрия Донского 7 отзывов

О фотографии 6 отзывов

Мастера импульса - выбираем фотовспышку 6 отзывов

Диана Арбус. Классики фотографии 5 отзыва

Фотосканеры 5 отзыв

Из копилки опыта фотографа 4 отзыва

Оптика для цифровой зеркалки 4 отзыва

История Pentax 4 отзыв

"Изящная светопись" о воздухоплавании в России 4 отзыв

На край света и обратно 4 отзыва

Пленочные зеркальные фотокамеры. Проблемы выбора 4 отзыва

Большие матрицы 4 отзыв

Фотографические общества России. Исторические хроники 4 отзыв

Фотографические общества России. Исторические хроники 4 отзыв

Наедине с природой 3 отзыва

Фотограф Ральф Гибсон 3 отзыв

С чего начинается студия? Освещение 3 отзыв

На войне и после... Фотонаследие Всеволода Тарасевича 3 отзыв

Тест: полупрофессиональные цифровые камеры 2 отзыв

Все о телеобъективах 2 отзыва

Биография и фотографии Бориса Смелова 2 отзыва

Все о черно-белой фотографии 2 2 отзыва

В фокусе — нерезкость 2 отзыва

Репортаж о репортаже 2 отзыва

В твоей комнате: правильное освещение 2 отзыва

Мастерим самостоятельно осветительные приборы 2 отзыва

Видеоформаты: новые лидеры 2 отзыва

Владимир Мишуков. Культ семьи. Ваша фотография 2 отзыва

Потерянное искусство: забытые фотографии 2 отзыва

Фотограф Ральф Гибсон 2 отзыв

Работы Ричарда Аведона 2 отзыва

Фильтры в аналоговой и цифровой фотографии 2 отзыв

Тонкости фотоохоты 2 отзыва

С чего начинается студия? Освещение 2 отзыв

Выбираем цифровую видеокамеру 1 отзыв

Тестируем полупрофессиональные цифровые камеры 1 отзыв

Выбираем пленочную зеркалку 1 отзыв

Выбираем струйный принтер А4 1 отзыв

Формируем освещение: софтбоксы 1 отзыв

Первое свидание с цифровым фотоаппаратом 1 отзыв

Большие матрицы 1 отзыв

Фотограф Вадим Ковригин. Путешествие длиною в жизнь 1 отзыв

Интервью: Николай Рахманов. Цветная грибница 1 отзыв

Загадочный пейзаж... 1 отзыв

Улыбнись, солнышко! 1 отзыв

Ночной город 1 отзыв

Ярмарка фотографии 1 отзыв

Спектакли вещей: взгляд из зрительного зала 1 отзыв

Фотобиеннале-2004 1 отзыв

Средний формат зеркальных пленочных камер: время перемен 1 отзыв

Московские фотолаборатории 1 отзыв

От галереи к энциклопедии 1 отзыв

Фотография в театре: правда и вымысел 1 отзыв

Средь шемного бала... или Как улучшить качество записи звука 1 отзыв

фотосканеры 1 отзыв

Вся правда о фотопленках - 2 1 отзыв

1/6 секунды 1 отзыв

Цифровая мини-фотолаборатория Agfa d-Lab.1. Минимум операций. Максимум качества 1 отзыв

Осваиваем цифровой фотоаппарат! 1 отзыв

Фотография моды. Девочка-невидимка и Китай 1 отзыв

Эмоциональный портрет 1 отзыв

Классический портрет 1 отзыв

Синди Шерман 1 отзыв

Выбираем фотоаппарат 1 отзыв

Выбираем штативы 1 отзыв

обсуждаемые статьи

Чужая свадьба. Свадебная фотография 18 отз.: 14+, 3-

Проверено временем: пленочные фотокамеры 7 отз.: 6+, 1-

Вспышка — это просто! 7 отз.: 5+, 2-

Как сфотографировать девушку 6.: -3, +2

Капля за каплей 4 отз.: 2+, 2-

Зеркальные цифровые камеры 4 отз.: 1+, 2-

«Лоховские хроники» Александра Смирнова 2 отз.

товары с положительными отзывами

Турбаза Алоль 10 отз.

Полупрофессиональная цифровая камера Konica Minolta Dimage A2 5 отз.

Фотопринтер HP PhotoSmart 7760 4 отз.

Вспышка Nikon Speedlight SB-800 3 отз.

Цифровая фотокамера среднего уровня Olympus C-55 Zoom 3 отз.

Бюджетная цифровая камера Sony Cyber-shot W7 2 отз.

Полупрофессиональная цифровая фотокамера Sony DSC-F828 2 отз.

Цифровая зеркальная фотокамера Canon EOS 400D Kit 2 отз.

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D50 2 отз.

DVD-камера с матрицей ClearVid Sony DVD-505 2 отз.

Глянцевая фотобумага Epson Premium Glossy Photo Paper 2 отз.

Интернет-магазин www.fotik.com 2 отз.

Любительская цифровая фотокамера Canon Powershot A460, A450 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Canon Powershot A620, А610 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Canon PowerShot S2 IS 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Casio Exilim Zoom EX-Z750 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Fujifilm Finepix F11 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Konica Minolta Dimage E50 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Nikon Coolpix P3, P4 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Nikon Coolpix L1, L101 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Panasonic Lumix DMC–FZ7 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Samsung S730, S630 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Sony Cyber–Shot DSC–H5, H2 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Sony Cyber–Shot DSC–W55, W35 1 отз.

Цифровая фотокамера начального уровня Contax U4R 1 отз.

Цифровая фотокамера среднего уровня Sony Cyber-shot DSC-W7 1 отз.

Полупрофессиональная цифровая фотокамера Canon PowerShot G6 1 отз.

Полупрофессиональная цифровая фотокамера Konica Minolta Dimage A200 1 отз.

Полупрофессиональная цифровая фотокамера Samsung Pro815 1 отз.

Полупрофессиональная цифровая фотокамера Sony Cyber-Shot DSC-R1 1 отз.

Цифровая зеркальная фотокамера Pentax K10D 1 отз.

Цифровая зеркальная фотокамера Sigma SD14 1 отз.

Цифровая зеркальная фотокамера Samsung GX-1S 1 отз.

Цифровая видеокамера Canon MVX350i 1 отз.

Цифровая видеокамера High-End miniDV Canon MVX4i 1 отз.

Цифровая видеокамера miniDV с док-станцией Sony PC55 1 отз.

Цифровая видеокамера со встроенным жестким диском Sony SR100 1 отз.

Сверхкомпактная цифровая камера HP Photosmart R727 1 отз.

Компактная цифровая фотокамера Canon Powershot A700, A540 1 отз.

Компактная цифровая фотокамера Casio Exilim Zoom EX-Z1000 1 отз.

Компактная цифровая фотокамера Panasonic Lumix DMC-FZ30 1 отз.

Компактная 35-мм камера Minolta Zoom 130c 1 отз.

Вспышка Metz Mecablitz 60CT-1/60CT-4/45CL-1/45CL-4 1 отз.

Фотопринтер Epson Stylus Photo RX500 1 отз.

Фотопринтер HP PhotoSmart 8253 1 отз.

Глянцевая фотобумага Fuji Premium Photo Paper, Glossy 1 отз.

Смартфон на базе ОС Symbian 8.1a Nokia N70 1 отз.

Мобильный телефон с фотокамерой Nokia 7380 1 отз.

Камерафон Sony Ericsson K750i 1 отз.

Печатные технологии "Фотокиоск" 1 отз.

Интернет-магазин www.fotovideo.ru 1 отз.

Фотопринтер Canon i455/i475D 1 отз.

История Pentax 1 отз.

Цифровая фотолаборатория Konica R1 Super 1 отз.

Вспышки Metz Mecablitz 70MZ-5 / 70MZ-4 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера SONY CYBER-SHOT DSC-H9, H7 1 отз.

Цифровая видеокамера Sony DCR-HC94/HC96 1 отз.

Цифровая фотокамера Olympus m 720 SW 1 отз.

Цифровая фотокамера Olympus m 770 SW 1 отз.

обсуждаемые товары

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D40 Kit 9 отз.: 5+, 4-

Вспышка Pentax AF360FGZ 4 отз.

Любительская цифровая фотокамера Olympus SP-510 UZ 4 отз.: 3+, 1-

Цифровая фотокамера среднего уровня Rekam Presto-T55 2 отз.: 1+, 1-

Любительская цифровая фотокамера Olympus m-mini Digital S 2 отз.: 1-

Московская фотолаборатория "Свег" 2 отз.: 1+, 1-

Магазины «ОнЛайн Трейд» 2 отз.: 1+, 1-

Фотопринтер формата А3 Epson Stylus Photo R1800 2 отз.: 1+, 1-

Цифровая мини-фотолаборатория Agfa d-Lab.1. 2 отз.: 1+, 1-

товары с отрицательными отзывами

Любительская цифровая фотокамера Olympus FE–240 2 отз.

Интернет-магазин www.impulse.ru 2 отз.

Любительская цифровая фотокамера Kodak Easyshare Z710 Zoom 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера Рентах Ортio S60 1 отз.

Бюджетная цифровая камера Canon PowerShot S70 1 отз.

Фотопринтер HP Photosmart 7260 1 отз.

Фотопринтер формата А3 Canon i9950 1 отз.

Любительская цифровая фотокамера OLYMPUS m Digital 600 1 отз.

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